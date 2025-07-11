Burdur'da üç kişinin hayatını kaybettiği diyaliz merkezi yeniden açılıyor

Burdur Devlet Hastanesi’nde üç hastanın hayatını kaybettiği diyaliz ünitesinin 16 Temmuz Çarşamba günü yeniden faaliyete açılacağı belirtildi.

Ne oldu?

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine dönen hastalar; baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetler ile tekrar Burdur Devlet Hastanesi'ne gelmiş, hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer tarafından gün içinde diyaliz alan hastalar aranarak ambulanslarla hastaneye getirildi.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

33 hasta çevre illerdeki hastanelere sevk edilirken yumuşak su sistemine antifriz olarak kullanılan etilen glikol isimli alkol karışması sonucu üç hasta yaşamını yitirdi. Önlem olarak diyaliz merkezi kapatılarak yaşanan olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

"Gerekli çalışmalar yapılmış olup, hasta kabulüne başlama safhasına gelinmiştir"

AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını ve hasta kabulüne başlama safhasına gelindiğini belirterek, 16 Temmuz Çarşamba günü itibariyle kademeli ve kontrollü olarak hasta kabullerinin başlayacağını açıkladı.

Özboyacı, şu açıklamayı yaptı:

"Diyaliz hastalarımızın dikkatine... Burdur Devlet Hastanemizde yaşanan üzücü vakanın ardından, Bakanlığımız ve İl müdürlüğümüzce gerekli çalışmalar yapılmış olup, hasta kabulüne başlama safhasına gelinmiştir. 16 Temmuz Çarşamba günü itibariyle kademeli ve kontrollü olarak hasta kabulleri başlayacak olup, tüm hastalarımıza acil şifalar dileriz."