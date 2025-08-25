Burdur’da yangın söndürme uçağı kırım geçirdi, pilotlar kurtarıldı

Ters dönen uçakta bulunan iki pilot, baraj gölündeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

İki pilot kurtarıldı

Olayla ilgili olarak Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan şu açıklamayı yaptı:

“İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır.”

Pilotlar sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz haziran ayında kiralık AT802 tipi uçaklardan biri Adana’da Seyhan Baraj Gölü’ne inmiş, su aldıktan sonra kalkış sırasıda kırım geçirmişti.

Uçakta bulunan iki pilot kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Halen Orman Genel Müdürlüğü envanterinde 12 adet tek motorlu AT802 tipi yangın söndürme uçağı kullanılıyor. 8 adet de kiralık uçak yangınlara mücadeleye destek veriyor.