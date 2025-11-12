Burhanettin Duran duyurdu: Şehitlerimizin naaşı Türkiye'ye getirilecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan 20 askerin naaşının A-400M uçağı ile Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan üzerinde düşen C-130 askeri kargo uçağındaki 20 asker hayatını kaybetti. Burhanettin Duran, Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan 20 askerin naaşının A-400M uçağı ile Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.
Burhanettin Duran'ın açıklaması şöyle:
"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir.
Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir.
Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz.
Konu ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir."
Hayatını kaybeden askerlerin isimleri şöyle:
Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
Astsubay Başçavuş İlker Aykut
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
Üsteğmen Emre Mercan
Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
Uzman Çavuş Emre Sayın
Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
Başçavuş Burak Özkan
Uzman Çavuş Cem Dolapçı
Başçavuş Ramazan Yağız
Başçavuş Akın Karakuş