Burhanettin Duran duyurdu: Şehitlerimizin naaşı Türkiye'ye getirilecek

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan üzerinde düşen C-130 askeri kargo uçağındaki 20 asker hayatını kaybetti. Burhanettin Duran, Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan 20 askerin naaşının A-400M uçağı ile Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Burhanettin Duran'ın açıklaması şöyle:

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir.

Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir.

Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz.

Konu ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir."

Hayatını kaybeden askerlerin isimleri şöyle:

Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

Astsubay Başçavuş İlker Aykut

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Üsteğmen Emre Mercan

Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Uzman Çavuş Emre Sayın

Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Başçavuş Burak Özkan

Uzman Çavuş Cem Dolapçı

Başçavuş Ramazan Yağız

Başçavuş Akın Karakuş