Burhanettin Duran kimdir, nereli, kaç yaşında? Burhanettin Duran siyasi geçmişi, kariyeri, mesleği?

7 yıldır İletişim Başkanlığı görevini sürdüren Fahrettin Altun yeni bir göreve atandı. İletişim başkanlığına Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı.

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

Burhanettin Duran, 1971 doğumlu akademisyen, siyaset bilimci ve araştırmacıdır.

BURHANETTİN DURAN NERELİ?

Burhanettin Duran, Sakarya’nın Adapazarı ilçesindendir.

BURHANETTİN DURAN KAÇ YAŞINDA?

Burhanettin Duran, 54 yaşındadır.

BURHANETTİN DURAN MESLEĞİ NEDİR?

Burhanettin Duran, akademisyen, siyaset bilimci ve araştırma kuruluşu yöneticisidir.

BURHANETTİN DURAN SİYASİ GEÇMİŞİ

Burhanettin Duran, siyasi alanda doğrudan siyaset yapmamakla birlikte, SETA gibi düşünce kuruluşlarında yöneticilik yapmıştır.

BURHANETTİN DURAN KARİYERİ

1971 yılında Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde doğdu.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Doktora tezi, Türkiye’de İslamcı siyasal düşüncenin imparatorluktan erken cumhuriyete dönüşümü üzerineydi. Akademik kariyerine Sakarya Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladı, ardından doçent ve profesör unvanlarını alarak İstanbul Şehir Üniversitesi’nde bölüm başkanı olarak görev yaptı.

2010–2011 yıllarında ABD’de George Mason Üniversitesi’nde misafir akademisyen olarak bulundu. Bu dönemde uluslararası ilişkiler, siyasi İslam, Orta Doğu siyaseti ve Türk dış politikası gibi alanlarda çalışmalarını derinleştirdi. Akademik katkıları arasında üç ciltlik bir “Türk Parlamento Tarihi” eseri ile “Dünya Çatışma Bölgeleri” ve “Türk Dış Politikası Yıllığı” gibi kolektif çalışmalar dikkat çekti.

2013 yılında SETA’nın İstanbul ofisine genel koordinatör atanan Duran, 2014’ten itibaren Ankara’daki merkezde aynı görevi sürdürdü. Burada, akademik çevrelerle devlet politikası arasında köprü kurarak fikir üretimi ve stratejik analiz süreçlerine önemli katkılar yaptı. SETA’daki çalışmaları, onun hem düşünsel hem siyasi platformlarda aktif rol almasını sağladı.