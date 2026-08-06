Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Yeni Parti'ye katıldı

Burhaniye'de CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler beraberinde 14 belediye meclis üyesi ile YENİ Parti'ye katıldığını duyurdu.

Deveciler, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Hemşehrilerim, sizlerin bize duyduğu güven ve verdiği güçle, Belediye Başkan Yardımcılarımız olmak üzere 14 Meclis Üyesi arkadaşımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek YENİ bir yolculuğa başladık. Bu karar; kişisel değil, ilkesel bir duruştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerine, demokrasiye, hukuka ve millet iradesine olan bağlılığımızdan asla vazgeçmeden, Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde yeni mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu yeni yolculuğumuzun ilk adımı olarak, Şahsım ve belediye meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte yol yürüyeceğimiz YENİ Parti’ye resmi üyelik kaydımızı gerçekleştirdik. İnandığımız değerler doğrultusunda, halkımızın sesi olmaya ve ülkemiz için mücadele etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Öte yandan, Belediye Meclis Üyelerimiz Oktay Erbalaban ve Yaşar Aydemir, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapmaya devam etme kararı almışlardır. Kendilerine bugüne kadar birlikte yürüttüğümüz çalışmalar için teşekkür ediyor, bundan sonraki siyasi yaşamlarında başarılar diliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük gücümüz siz değerli hemşehrilerimizin desteği olacaktır. Bizlere duyduğunuz güvene layık olmak için Burhaniye’mize aynı azim, kararlılık ve hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz.Yeni yolumuzun ülkemize ve Burhaniye’mize hayırlı olmasını diliyor, bugüne kadar yanımızda olan ve bundan sonra da desteğini esirgemeyecek tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”