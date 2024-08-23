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Burs vaadiyle dolandırıcılık: Banka hesabında 3 milyon TL’lik para akışı fark etti

Malatya’da burs vaadiyle hesap açtırdıkları kişiler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi
İHA
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Burs vaadiyle dolandırıcılık: Banka hesabında 3 milyon TL’lik para akışı fark etti
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Malatya’da şüpheliler A.T. ve V.C.G. isimli şahısların A.H.O. isimli bir öğrenciye burs verme vaadiyle hesap açtırdıkları belirlendi. Öğrencinin hesabını bir süre sonra kontrol ettiğinde 3 milyon TL’lik para akışının olduğunu fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Malatya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmada bahse konu paranın kaynağının tespitine yönelik iz sürülmesi üzerine şüpheli şahısların farklı illerden 6 farklı şahsı çeşitli yöntemlerle dolandırdığı belirlendi. 2 Şüpheli polis ekiplerinin çalışması ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.T. ve V.C.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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