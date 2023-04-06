Burs ve öğrenim kredileri hesaplara yatırıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, nisan ayı burs ve öğrenim kredilerinin hesaplara yatırılmaya başladığını açıkladı.
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Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nisan ayı burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin başladığını belirtti.
Bakan Kasapoğlu, "Sevgili gençler, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. İyi ve sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle." ifadelerini kullandı.
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