  3. Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

