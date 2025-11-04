Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.🇹🇷🙋🏻♂️— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) November 4, 2025
📌9 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.
Sonuçlar için: https://t.co/kFYlop2mYZ pic.twitter.com/tx7G78xWFK
