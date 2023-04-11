Bursa 2. Bölge milletvekili adayları listesi (AK Parti, CHP, Emek ve Özgürlük İttifakı, İYİ Parti)
Meclis'e 10 milletvekili gönderen Bursa 2. Bölge'de hangi parti kaçıncı sırada hangi adayı gösterdi? İşte öne çıkan 5 partinin aday listesi ve adaylık sıraları.
BURSA-2 1 MUSTAFA VARANK AK PARTİ
BURSA-2 1 HASAN ÖZTÜRK CHP
BURSA 2. BÖLGE 1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU MHP
BURSA-2 1 NECDET İPEKYÜZ EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
BURSA-2 1 HASAN TOKTAŞ İYİ PARTİ
BURSA-2 1 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BURSA-2 2 AYHAN SALMAN AK PARTİ
BURSA-2 2 CEMALETTİN KANİ TORUN CHP
BURSA 2. BÖLGE 2 MUHAMMET TEKİN MHP
BURSA-2 2 AYTEN AVDAN EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
BURSA-2 2 İBRAHİM ALAGÖZ İYİ PARTİ
BURSA-2 2 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BURSA-2 3 OSMAN MESTEN AK PARTİ
BURSA-2 3 ORHAN SARIBAL CHP
BURSA 2. BÖLGE 3 AYHAN ÖNAL MHP
BURSA-2 3 RASİM ÇELİK EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
BURSA-2 3 ORHAN ÖZER İYİ PARTİ
BURSA-2 3 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BURSA-2 4 EMEL GÖZÜKARA DURMAZ AK PARTİ
BURSA-2 4 ERKAN DÖNMEZ CHP
BURSA 2. BÖLGE 4 BİLAL DOĞAN MHP
BURSA-2 4 EYLEM DİNDAROĞLU EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
BURSA-2 4 SERMİN CAN ÖZENSOY İYİ PARTİ
BURSA-2 4 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BURSA-2 5 MUHAMMET MÜFİT AYDIN AK PARTİ
BURSA-2 5 ŞAHİN SEVİNÇ CHP
BURSA 2. BÖLGE 5 MUSTAFA NARMANLI MHP
BURSA-2 5 KEMALETTİN DOĞAN EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
BURSA-2 5 ERDAL AY İYİ PARTİ
BURSA-2 5 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BURSA-2 6 MUSTAFA YILDIRIM AK PARTİ
BURSA-2 6 FUNDA TÜRKCOŞ PEKİNER CHP
BURSA 2. BÖLGE 6 ALİ BAHADIR MHP
BURSA-2 6 YÜCEL YENTÜRK EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
BURSA-2 6 HATİCE DENİZ İYİ PARTİ
BURSA-2 6 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BURSA-2 7 FUAT ALPASLAN AK PARTİ
BURSA-2 7 ENDER TEKE CHP
BURSA 2. BÖLGE 7 AYDIN SANCAR MHP
BURSA-2 7 BAHAR TOPRAK EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
BURSA-2 7 ZAFER MİLLİ İYİ PARTİ
BURSA-2 7 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BURSA-2 8 SÜLEYMAN ÇELİK AK PARTİ
BURSA-2 8 HURİYE CANAN ÇELİK TUNAR CHP
BURSA 2. BÖLGE 8 ALPARSLAN KARAASLAN MHP
BURSA-2 8 HAKİM TOKMAK EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
BURSA-2 8 OSMAN ATALAY AKMAN İYİ PARTİ
BURSA-2 8 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BURSA-2 9 ASUMAN AKÇAY SAKALLI AK PARTİ
BURSA-2 9 MEHMET ÖNDER MUTLU CHP
BURSA 2. BÖLGE 9 GAMZE NUR SARĞIN MHP
BURSA-2 9 MAZLUM TAŞ EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
BURSA-2 9 ENVER YENİÇERİ İYİ PARTİ
BURSA-2 9 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BURSA-2 10 MUSTAFA KAYA AK PARTİ
BURSA-2 10 SEDA BOZDAĞ GÜZELKAYA CHP
BURSA 2. BÖLGE 10 GÜLSEREN ÖZBEK MHP
BURSA-2 10 MEHMET BURAK KOYUNCU EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
BURSA-2 10 DİLEK DURAK İYİ PARTİ
BURSA-2 10 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ