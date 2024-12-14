Bursa Adliyesi'ndeki saldırıdan acı haber: Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Bursa Adliyesi'nde duruşma esnasında gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan Uzman Erbaş Nurettin Yaşar'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bursa-Osmangazi ilçesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde, duruşma esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda mahkeme salonundaki devriye personelinden Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Nurettin Yaşar ağır yaralanmıştı.

Kahramanımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef bugün şehit oldu.

Çok üzgünüz...

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehidimizin makamı âli olsun."

Milletimizin başı sağ olsun🇹🇷



Bursa-Osmangazi ilçesi 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde, duruşma esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda mahkeme salonundaki devriye personelinden Bursa İl J.K.lığı emrinde görevli Uzman Erbaş Nurettin YAŞAR ağır yaralanmıştı.



Kahramanımız… pic.twitter.com/rqwxMmsW8G — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 14, 2024

Sağlık Bakanlığından açıklama

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursa Adliyesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu yaralanan Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun."