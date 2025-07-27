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Bursa Belediye Başkanı Bozbey: Tam durma noktasına geldiği yerde tekrar başladı

Bursa Belediye Başkanı Bozbey, "Anbean takip ediyoruz. Gürsu Dışkaya bölgesinde alevlerin yer yer yükseldiğini görüyoruz, tam durma noktasına geldiği yerde tekrar başladı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Bursa Belediye Başkanı Bozbey: Tam durma noktasına geldiği yerde tekrar başladı
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Bursa'da çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale devam ederken, Bursa'daki yangınlarda rüzgar yeniden alevlenmelere neden oluyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kestel’deki yangına müdahalenin sürdüğünü belirterek, "Bursa'da iyi durumdayız, güzel haberler alabiliriz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, NTV yayınına telefonla bağlanırken, "Çok büyük bir felaket yaşadık. Son yılların son zamanların en büyük felaketlerinden birini yaşıyoruz. Ciğerimiz yanıyor. Yanan sadece ormanlarımız değil içimizin de yandığını biliyoruz. Anbean takip ediyoruz. Gürsu Dışkaya bölgesinde alevlerin yer yer yükseldiğini görüyoruz, tam durma noktasına geldiği yerde tekrar başladı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bursa'da iyi durumdayız, güzel haberler alabilirizTarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bursa'da iyi durumdayız, güzel haberler alabilirizGündem

 

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