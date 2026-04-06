Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçim tarihi belli oldu
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçimi için Meclis 9 Nisan’da toplanacak.
İçişleri Bakanlığı’nın 4 Nisan 2026 tarihli onayıyla görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vekil belirlenecek.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi 9 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00’de toplanacak. Toplantıda Belediye Başkan Vekili seçimi yapılacak.