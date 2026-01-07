  1. Ekonomim
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’e saldırı girişimi kamerada (Video)

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in dün uğradığı fiziki saldırının görüntüleri ortaya çıktı. İş başvurusu reddedilen eski CHP Belediye Meclis Üyesi şahıs ve ağabeyinin kürsüyü devirip Başkan Bozbey'e saldırmaya çalıştığı anlar kaydedildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından tahsis edilen koruma ve zabıta görevlileri saldırgan ağabey ve kardeşini kısa sürede etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Burada Projesi" kapsamında Yıldırım ilçesi Değirmönü Mahalllesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Bozbey, kürsüde konuşma yaptığı sırada eski meclis üyesi Recep B. ve ağabeyi Şaban B. kürsüye doğru hamle yaparak Bozbey'e saldırmak istedi. Saldırganlar koruma polisleri ve orada bulunan zabıtalar tarafından etkisiz hale getirildi. Kürsüde kısa süreli panik yaşanırken, şahıslar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Saldırı anı ise WorldTurk kameramanı tarafından saniye saniye kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, saldırı girişimiyle ilgili sağlık raporu alırken, ifadesine de başvuruldu. Saldırganlar ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

