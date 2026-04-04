Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı; eşi, kızı ve kardeşi adli kontrolle serbest

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma’, ‘Rüşvet’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma’ suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında olduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Mart sabahı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Mustafa Bozbey, eşi, kızı ve kardeşlerinin da aralarında olduğu 57 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirtilen 2 iş insanının ise arandığı bildirildi. Ek gözaltı süresi alınan 57 şüpheli, ifade alma işlemlerinin tamamlanmasıyla dün sabah adliyeye sevk edildi.

15 milyar liralık haksız kazanç iddiası

Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey, Turgay Erdem ve bir kısım belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları iddia edilirken, soruşturmaya konu haksız kazancın 15 milyar 951 bin 309 TL olduğu ileri sürüldü.

7 şirkete kayyım atandı

Şüphelilere ait 51 ikamet, 23 şirket/iş yeri, 1 vakıf adresi, 36 araç, 213 gayrimenkul tespit edildi. Şüphelilerin kullanımında olan araçlarda da arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ailesine ait olduğu belirtilen 7 şirkette ise MASAK tarafından inceleme yapıldı. İncelemenin ardından TMSF tarafından bu şirketlere kayyım atandı.

Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey’in yöneticiliğini yaptığı Nilüfer Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı’na (NİLVAK) ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde olduğu için kayyım atanamadığı belirtildi.

Partililer adliye binasının önünde toplandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu 57 şüpheli, 3 günlük gözaltı süresinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilip dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 4 otobüsle Bursa Adalet Sarayı’na götürülürken, adliye önünde toplanan partililer, otobüsleri sloganlarla karşıladı. Bu sırada güvenlik önlemleri artırıldı ve şüpheliler otoparktan binaya alındı.

Bozbey'e tutuklama talebi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki 3 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 57 şüphelinin Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındı. Yaklaşık 14 saat süren ifade işlemlerinin ardından şüpheliler nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Bozbey’in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer ve kardeşi Ertan Bozbey’in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.