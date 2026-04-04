Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e tutuklama talebi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "imar kirliliğine neden olma" gibi suçlamalarla yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

3 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 57 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı.

Yaklaşık 14 saat süren ifade işlemlerinin ardından Mustafa Bozbey tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bozbey'in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer ve kardeşi Ertan Bozbey’in de aralarında olduğu 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep edildi.