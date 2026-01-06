Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, saldırı girişimine uğradı. Olay Yıldırım ilçesinde yaşandı. Belediyenin, Başkan Bozbey Burada projesi için ilçeye gelen Mustafa Bozbey gün boyunca vatandaşlarla bir araya geldi.

Görüşmek istediğini söyledi, saldırı girişiminde bulundu

Bu sırada bir kişi Başkan Bozbey'le görüşmek istediğini söyledi, ardından saldırı girişiminde bulundu.

Gözaltına alındı

Yumrukla başkana saldırmak isteyen saldırgan, polis ve zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Şahıs gözaltına alındı.

"Bu durumlar bizi yıldıramaz"

Bursa'da Bugün isimli yayın kuruluşunda yer alan habere göre, Bozbey olay sonrası açıklamalarda bulundu.

Bozbey, "Bu durumlar bizi yıldıramaz. Biz biliyoruz ki sizler her türlü güzel hizmeti hak ediyorsunuz. Onun için çaba gösteriyoruz. Yine görüşeceğiz hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş saldırıyı kınadı

Saldırı sonrası yazılı açıklama yapan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise şu ifadeleri kullandı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’i hedef alan alçakça saldırı girişimini kınıyorum. Her hafta halk buluşmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e yönelik bu saldırı girişimi aynı zamanda sosyal ve halkçı belediyeciliğe de yapılan bir saldırıdır. Hiçbir saldırı bizi yolumuzdan döndüremeyecektir.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e v çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.