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Bursa Deniz Otobüsleri'nin 4 seferi daha iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Haber Merkezi
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin 4 seferi daha iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, bugün 16.00 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun gün içindeki 8 seferi aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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