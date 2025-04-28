Bursa Deniz Otobüsleri'nin 4 seferi daha iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, bugün 16.00 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun gün içindeki 8 seferi aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
Gündem