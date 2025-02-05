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Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 4'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Haber Merkezi
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Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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