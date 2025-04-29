  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bursa Deniz Otobüsleri'nin 8 seferi iptal edildi
Takip Et

Bursa Deniz Otobüsleri'nin 8 seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bursa Deniz Otobüsleri'nin 8 seferi iptal edildi
Takip Et

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den yeni hava raporu: İstanbul dahil 13 il için kuvvetli rüzgar uyarısı verildi!Meteoroloji'den yeni hava raporu: İstanbul dahil 13 il için kuvvetli rüzgar uyarısı verildi!Gündem
Kurumlar vergisi beyanında yarın son günKurumlar vergisi beyanında yarın son günEkonomi
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (29 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (29 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Gündem
İstanbul'da 1 Mayıs öncesi operasyon: 76 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da 1 Mayıs öncesi operasyon: 76 kişi gözaltına alındı
81 ilde sahte alkol operasyonu: 137 şüpheli yakalandı
81 ilde sahte alkol operasyonu: 137 şüpheli yakalandı
İstanbul’da İSPARK'a ait 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle kapatıldı
İstanbul’da İSPARK'a ait 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gidiyor
Kütahya'da peş peşe depremler korkuttu
Kütahya'da peş peşe depremler korkuttu
İnfaz yasasında değişiklik yolda: Ceza sınırı 5 yıla çıkacak! Gündüz işe, akşam cezaevine
İnfaz yasasında değişiklik yolda: Ceza sınırı 5 yıla çıkacak