  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
Takip Et

Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesin'ce Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 8'i fırtına nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
Takip Et

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 08.30 ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Gündem
Ünlü kebapçının kardeş acısı: Rezidansın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetti
Ünlü kebapçının kardeş acısı: Rezidansın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetti
İstanbul’da deniz ulaşımına fırtına engeli: İşte iptal edilen vapur ve deniz otobüsü seferleri
Bazı vapur ve deniz otobüsü seferlerine fırtına iptali
Beylikdüzü'nde fabrika yangını: Peş peşe patlamalar
Beylikdüzü'nde fabrika yangını: Peş peşe patlamalar
CHP lideri Özel'den kayyum kararlarına karşı adım: Belediye başkanlarını Genel Merkez'e çağırdı
Özgür Özel, belediye başkanlarını Genel Merkez'e çağırdı
Tunceli’de eylem ve etkinlikler geçici süreyle yasaklandı
Tunceli’de eylem ve etkinlikler geçici süreyle yasaklandı
CHP'den Tunceli ve Ovacık'a kayyum atanmasına tepki: Hesabını hukuk önünde vereceksiniz
CHP'den Tunceli ve Ovacık'a kayyum atanmasına tepki: Hesabını hukuk önünde vereceksiniz