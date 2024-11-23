Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesin'ce Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 8'i fırtına nedeniyle iptal edildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 08.30 ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
Gündem