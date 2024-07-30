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Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa-İstanbul arası deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi.

Haber Merkezi
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Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
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Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 17.30 ve 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 17.45 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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