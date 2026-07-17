Bursa, entegre atık tesisi yatırımı yapacak

ERHAN BEDİR / BURSA

Oturumun devamında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Cihat Kahraman, şehrin batı bölgesine yapımı düşünülen “Bursa Batı Bölgesi Entegre Katı Atık ve Enerji Üretim Tesisi” hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

“Bursa’nın 1 yıllık atığı 7 stadyum büyüklüğünde”

Sunumda Bursa’nın atık yönetimi hakkında istatistiki veriler paylaşıldı. Bursa’da kişi başı günlük evsel atık miktarının 1,1 kilo olduğunun açıklandığı sunumda kent genelinde günlük yaklaşık 3 bin 500 ton atık oluştuğu belirtildi. Bu atığın yıllık toplamının 7 stadyumu dolduracak büyüklükte olduğu açıklandı. Sunumda ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin her gün 13 ton tıbbi atığı tesislerinde bertaraf ettiği belirtildi. Bursa genelinde her gün ilçe belediyelerince toplanan ve 3.500 tonu aşan atığın yüzde 65’inin Yenikent (Hamitler) Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’nda, yüzde 35’inin ise Doğu Bölgesi (İnegöl) Entegre Katı Atık Tesisi’nde bertaraf edildiği ifade edildi.

“Bursa’nın atık depolama alanının yüzde 86’sı doldu”

Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’nın yüzde 86 doluluğa eriştiğinin altı çizilen sunumda kalan yüzde 14’lük kısmın 3 yıl içerisinde dolacağının öngörüldüğü dile getirildi. Bu bağlamda yeni bir tesisin Bursa’nın geleceği açısından ertelenmemesi gereken bir zorunluluk olduğunun vurgulandığı sunumda, “Bursa Batı Bölgesi Entegre Katı Atık ve Enerji Üretim Tesisi” yer seçim çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

“Bilimsel araştırmalar Kuruçeşme’yi işaret etti”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) iş birliğinde 2014 yılında yer seçim çalışması yapıldığının hatırlatıldığı sunumda çalışmalarda 31 bilimsel kriter katmanı belirlendiğini ve yer tespitinin buna göre yapıldığı açıklandı. Bu bilimsel çalışmalarda 6 farklı alan üzerinde durulduğunu ve en yüksek skoru Kuruçeşme Köyü sahasının aldığını vurgulayan sunumda alternatif yer arayışı kapsamında 2019 ve 2020 yıllarında da benzer araştırmalar yapıldığı duyuruldu.