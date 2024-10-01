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Bursa eski Cumhuriyet Başsavcısı'na 7,5 yıl hapis

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eski Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz tutuklandı.

Haber Merkezi
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Bursa eski Cumhuriyet Başsavcısı'na 7,5 yıl hapis
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Bursa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler operasyon gerçekleştirdi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Ekipler, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan ve 2011-2014 yılları arasında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yapan Namık Yılmaz'ın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde saklandığının bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası ekipler operasyon düğmesine bastı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla Eski Başsavcı Namık Yılmaz, evinde gözaltına alındı Hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz, emniyette alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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