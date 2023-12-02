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Bursa-İstanbul arası deniz otobüsü seferlerinde iptaller sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 4'ü daha fırtına nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi
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Bursa-İstanbul arası deniz otobüsü seferlerinde iptaller sürüyor
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Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

8 sefer daha aynı gerekçeyle gerçekleştirilememişti

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 08.00-12.55 saatlerinde yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

 