  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bursa-İstanbul deniz otobüslerinde yeni iptaller
Takip Et

Bursa-İstanbul deniz otobüslerinde yeni iptaller

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha yapılamayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bursa-İstanbul deniz otobüslerinde yeni iptaller
Takip Et

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

BUDO'nun 08.00 -10.30 saatlerindeki seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Galatasaray, yarın Trabzonspor'u konuk edecekGalatasaray, yarın Trabzonspor'u konuk edecekSpor

 

Gündem
Karadeniz'de facia! Rusya’ya ait tanker battı: 1 kişi hayatını kaybetti
Karadeniz'de facia! Rusya’ya ait tanker battı: 1 kişi öldü
DMM'den Erdoğan ve Fidan paylaşımlarına ilişkin açıklama
DMM'den Erdoğan ve Fidan paylaşımlarına ilişkin açıklama
Beşiktaş'ta feci ölüm: İETT otobüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi
Beşiktaş'ta feci ölüm: İETT otobüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi
Polenez işçileri açlık grevine devam ediyor! "Fabrika devleti tanımıyor"
Polenez işçileri açlık grevine devam ediyor! "Fabrika devleti tanımıyor"
İstanbul'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
İstanbul'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
Çevre, Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alacak: İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alacak: İşte detaylar...