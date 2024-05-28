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Bursa Karacabey'de korkutan fabrika yangını

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, otomotiv yedek parça fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Merkezi
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Bursa Karacabey'de korkutan fabrika yangını
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Bursa Karacabey’de faaliyet gösteren NSK ROT ROTİL fabrikasının boyahane bölümünde bilinmeyen nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık iki saatte söndürüldü.

Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Bursa’dan çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

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