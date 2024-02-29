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Bursa kıyılarında nadir görülen deniz olayı: Deniz suyu renk değiştirdi

Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Bursa kıyılarında nadir görülen deniz olayı: Deniz suyu renk değiştirdi
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Bursa kıyılarında planktonların çoğalmasıyla deniz suyu yer yer renk değiştirdi.

Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.

Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.

Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.