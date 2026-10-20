Bursa Milletvekili Kani Torun AK Parti'ye katıldı
Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız olan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına katılan Torun'a parti rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.20'de başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ağustos'ta Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun'a AK Parti rozeti taktı.
Böylece Bursa Milletvekili Torun, 1 buçuk aylık bağımsız vekillikten sonra AK Parti'ye katılmış oldu.