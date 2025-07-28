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Bursa Valiliği: Orman yangınlarıyla ilgili FETÖ bağlantılı bir kişi gözaltına alındı

Bursa Valiliği orman yangınlarıyla ilgili başlatılan soruşturmada FETÖ bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bursa Valiliği: Orman yangınlarıyla ilgili FETÖ bağlantılı bir kişi gözaltına alındı
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Bursa’nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında üç gündür süren orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Geniş bir alanı kül eden yangının boyutu sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Rüzgarsız hava, bölgeyi sis ile kapladı.

Bursa Valiliği günlerdir süren orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

Valilik açıklamasında, "İlimizde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır" ifadesi kullanıldı.

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