Bursa Valiliği’nden 5 günlük eylem ve etkinlik yasağı

Bursa'da 5 günlük eylem yasağı getirildi. 23 Haziran 2025 saat 00.01’de başlayan yasaklar, 27 Haziran 2025 saat 23.59’a kadar geçerli olacak.

Bu kapsamda kentte tüm gösteri ve etkinlikler yasaklandı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, yasak kararının 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci maddesine dayandırıldığı belirtildi.

İlimiz geneli;



• Park ve bahçelerde,

• Genel yollarda,

• Kamu binalarının önlerinde,

• Sivil toplum kuruluşlarının önlerinde,

• Umuma açık kapalı ve açık alanlarda



her türlü yürüyüş, toplantı, oturma eylemi, etkinlik ve insan zinciri oluşturulması gibi eylem… — T.C. Bursa Valiliği (@BursaValiligi) June 23, 2025

Kararın, “kamu düzeninin bozulmasının önlenmesi, milli, vicdani ve insani değerlere zarar verebilecek durumların engellenmesi, toplumsal barışın korunması ve provokatif olayların önüne geçilmesi” amacıyla alındığı ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada "İlimiz geneli; Park ve bahçelerde, Genel yollarda, Kamu binalarının önlerinde, Sivil toplum kuruluşlarının önlerinde, Umuma açık kapalı ve açık alanlarda her türlü yürüyüş, toplantı, oturma eylemi, etkinlik ve insan zinciri oluşturulması gibi eylem ve etkinlikler 23 Haziran 2025 saat 00.01’den 27 Haziran 2025 saat 23.59’a kadar 5 (beş) gün süreyle yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Valilik, yasağın gerekçesine ilişkin detaylı bir bilgi paylaşmadı.