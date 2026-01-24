Bursa ve Balıkesir’de deprem anı böyle kaydedildi (Video)

Kısa süreli hissedilen depremin ardından vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkarken bazıları da evlerinin camlarından bakarak etrafı izledi.

Kısa süreli paniğin ardından hayat yeniden normale döndü.

Öte yandan Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Emendere Mahallesi'nde yaşanan sarsıntının ardından bir evin duvarının çatladığı öğrenildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ana kadar herhangi bir can kaybı yada yaralanma olayının yaşanmadığı belirtildi.