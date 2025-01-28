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Bursa'da 2 çocuğunu rehin alan baba saatlerdir ikna edilmeye çalışılıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde bıçakla 2 çocuğunu rehin alan baba, polis ve jandarma ekiplerince 15 saati aşkın süredir ikna edilmeye çalışılıyor.

Haber Merkezi
AA
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Bursa'da 2 çocuğunu rehin alan baba saatlerdir ikna edilmeye çalışılıyor
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesi'ndeki bir binada dün öğlen saatlerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken ekiplerce yapılan araştırmada Hüseyin G.'nin, yanında getirdiği yanıcı bir maddeyle evi yaktığı belirlendi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Hüseyin G.'nin Alibeyköy Mahallesi'ndeki ikametine gitti.

Polis ve jandarma ekiplerini karşısında gören Hüseyin G., elindeki bıçakla 2 çocuğunu rehin aldı.

Ekiplerce evin çevresinde güvenlik önlemi alınırken müzakere ekibi de bölgeye yönlendirildi.

Müzakereci ekibin yaklaşık 15 saati aşkın süredir Hüseyin G.'yi ikna çalışması sürüyor.

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