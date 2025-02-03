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Bursa'da 2 fabrika alevlere teslim oldu: Ekipler müdahale ediyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde başlayan ve bitişikteki tekstil fabrikasına da sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Haber Merkezi
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Bursa'da 2 fabrika alevlere teslim oldu: Ekipler müdahale ediyor
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Vakıf Mahallesi 5. Aksu Sokak'ta faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, tesisin yanındaki tekstil fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bu sabah saat 05.55 itibarı ile birimlerimize ulaşan yangın ihbarı üzerine, ilgili olaya toplam 23 araç ve 70 personel ile müdahale edilmektedir. Ekiplerimiz, yangını kontrol altına almak ve hasarı en aza indirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Söndürme çalışmalarına takviye ekipler de destek vermektedir.  İtfaiye araçları ve personeline destek olunması konusunda vatandaşlarımızın duyarlılığını rica ediyor, yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülüyor.

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