Bursa'da 21 yıl hapis cezasıyla aranan firari ağaç kesmek için gittiği ormanda yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 yaşındaki Mehmet E., ağaç kesmek için gittiği ormanda yakalandı.
Bursa'nun İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan Mehmet E.’nin ilçede saklandığını belirledi.
Şüphelinin ormana ağaç kesmeye gittiği istihbaratını alan ekipler, takip ettikleri Mehmet E.’yi yakalayıp gözaltına aldı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.