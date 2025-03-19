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Bursa'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Bursa'da 3,6 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sabah saatlerinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 07.35’te kaydedilen sarsıntının, yerin 6.09 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. 

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