Bursa'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sabah saatlerinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 07.35’te kaydedilen sarsıntının, yerin 6.09 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 19, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Orhaneli (Bursa)
Tarih:2025-03-19
Saat:07:35:26 TSİ
Enlem:39.90444 N
Boylam:28.835 E
Derinlik:6.09 km
Detay:https://t.co/7mFS1woRXh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi