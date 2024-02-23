Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Bugün 7'nin üzerinde büyüklükte deprem meydana getirmesi muhtemel olan yeni bir fay hattı bulunan Bursa'da deprem meydana geldi. Olaya ilişkin ilk detayları AFAD, X hesabından duyurdu. Merkez üssü Gemlik olan 4.1 büyüklüğündeki deprem yerin 10.86 kilometre altında meydana geldi.

Gemlik depremi öncü deprem olabilir mi?

Prof. Dr. Ahmet Ercan, X hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan depremin ardından halk arasında "Gemlik depremi öncü deprem olabilir mi?" sorularına ilişkin endişeleri giderdi. Ercan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bursa Gemlik Körfezinde 23 Şubat 2024 15:14’de M4,0 büyüklüğündeki deprem olağan bir gerginlik boşalmasıdır. Öncü deprem olduğu söylenemez. — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 23, 2024

* Bursa Gemlik Körfezinde 23 Şubat 2024 15:14’de M4,0 büyüklüğündeki deprem olağan bir gerginlik boşalmasıdır. Öncü deprem olduğu söylenemez.