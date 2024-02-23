Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Bursa’da saat 15.14’te yerin 10.86 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Bugün 7'nin üzerinde büyüklükte deprem meydana getirmesi muhtemel olan yeni bir fay hattı bulunan Bursa'da deprem meydana geldi. Olaya ilişkin ilk detayları AFAD, X hesabından duyurdu. Merkez üssü Gemlik olan 4.1 büyüklüğündeki deprem yerin 10.86 kilometre altında meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 23, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2024-02-23
Saat:15:14:32 TSİ
Enlem:40.41806 N
Boylam:29.16083 E
Derinlik:10.86 km
Detay:https://t.co/Lmu5n6C1Ch@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Gemlik depremi öncü deprem olabilir mi?
Prof. Dr. Ahmet Ercan, X hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan depremin ardından halk arasında "Gemlik depremi öncü deprem olabilir mi?" sorularına ilişkin endişeleri giderdi. Ercan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Bursa Gemlik Körfezinde 23 Şubat 2024 15:14’de M4,0 büyüklüğündeki deprem olağan bir gerginlik boşalmasıdır. Öncü deprem olduğu söylenemez.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 23, 2024
* Bursa Gemlik Körfezinde 23 Şubat 2024 15:14’de M4,0 büyüklüğündeki deprem olağan bir gerginlik boşalmasıdır. Öncü deprem olduğu söylenemez.