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Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bursa’da saat 15.14’te yerin 10.86 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

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Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Bugün 7'nin üzerinde büyüklükte deprem meydana getirmesi muhtemel olan yeni bir fay hattı bulunan Bursa'da deprem meydana geldi. Olaya ilişkin ilk detayları AFAD, X hesabından duyurdu. Merkez üssü Gemlik olan 4.1 büyüklüğündeki deprem yerin 10.86 kilometre altında meydana geldi.

Gemlik depremi öncü deprem olabilir mi?

Prof. Dr. Ahmet Ercan, X hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan depremin ardından halk arasında "Gemlik depremi öncü deprem olabilir mi?" sorularına ilişkin endişeleri giderdi. Ercan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Bursa Gemlik Körfezinde 23 Şubat 2024 15:14’de M4,0 büyüklüğündeki deprem olağan bir gerginlik boşalmasıdır. Öncü deprem olduğu söylenemez.

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