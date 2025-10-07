Bursa'da barajların doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

Bursa’nın içme suyu kaynaklarındaki düşüş, kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle alarm verici seviyelere geriledi.

Şehir genelindeki barajların ortalama doluluk oranı 6 Ekim itibarıyla yüzde 0,54 olarak ölçüldü. 21 Eylül’de yüzde 5,08 olan oran, sadece iki hafta içinde yüzde 1’in altına düştüğü kaydedildi.

125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı ile 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı, kentin içme suyunun önemli kısmını karşılıyor.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya’nın bir kısmına su sağlayan bu iki baraj, kuraklık nedeniyle tamamen kuruma noktasına geldi.

Günlük 12 saat su kesintisi

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim’den bu yana Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde planlı su kesintisi uygulamasına geçti.

Kesintiler günlük 12 saat süreyle devam ediyor. BUSKİ, Uludağ Üniversitesi, şehir hastanesi ve devlet hastaneleri kesintiden etkilenmediğini açıkladı.

Bypass hattı yetmedi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 ay erken bitirilen bypass hattı 1 Eylül itibarıyla devreye girdi. Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne günlük 110 bin metreküp ham su aktarılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bypass hattının olmadığı takdirde eylül başından itibaren su kesintilerinin başlayacağını belirtti.

Bozbey, Bursa’nın su ihtiyacının yüzde 85’inin Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’inin Uludağ pınar kaynaklarından karşılandığını belirtti. Kuraklık nedeniyle artık yüzde 50’sinin Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’inin pınar kaynaklarından, yüzde 35’inin ise 155 adet derin su kuyusundan karşılandığını açıkladı.

Yeraltı suyu da kritik seviyede

Yeraltı su seviyesi 250 metrelere indi. Bozbey, bu durumun Bursa ovasının ne kadar kuraklık yaşadığının göstergesi olduğunu vurguladı.

Bozbey şöyle devam etti:

“Şu anda Doğancı Barajı’nda doluluk oranımız yüzde 6,81 iken, Nilüfer’de ise 0’dır. Ama Çınarcık Barajı’nın yüzde 50 seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Yani 75 milyon metreküp civarında su var. Ortalama doluluk oranının ise yüzde 3,34 olduğunu üzülerek belirtiyorum. Bursa’nın günlük su tüketimi 525 bin metreküptür, oldukça fazladır. Şu anda da 30 büyükşehir içerisinde fiyat konusunda 23 veya 24’üncü sıralardayız. Maliyetimiz bugün çok yukarılarda, aşağı yukarı 1 metreküpün maliyeti 85 liraya kadar yükseldi.”