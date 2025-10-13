  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bursa'da barajların su seviyesi azalmaya devam ediyor
Takip Et

Bursa'da barajların su seviyesi azalmaya devam ediyor

Bursa'nın ana su kaynağı Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su seviyesindeki düşüş sağanak ve su kesintilerine rağmen sürüyor.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bursa'da barajların su seviyesi azalmaya devam ediyor
Takip Et

Kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı her geçen gün azalıyor.

Geçen hafta Bursa'da etkili olan sağanağa ve 1 Ekim'den itibaren Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından uygulanan planlı su kesintilerine rağmen barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan barajların 28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim itibarıyla yüzde 0,49 olarak ölçüldü.

Bu arada geçen hafta etkili olan sağanakla Bursa şehir merkezine metrekareye 33 kilogramlık yağış düştüğü, 19 Ekim Pazar gününe kadar ise herhangi bir yağış beklenmediği bildirildi.

Erdoğan'ın uçağı pisti neden pas geçti? Netanyahu'nun geleceğini duyunca 'Geri dönün' demişErdoğan'ın uçağı pisti neden pas geçti? Netanyahu'nun geleceğini duyunca 'Geri dönün' demişGündem
Gündem
Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar tutuklandı
Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar tutuklandı
Terörsüz Türkiye komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek
Terörsüz Türkiye komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek
Vuslat Doğan ve Ali Sabancı ayrıldı: Birbirimizden maddi talebimiz olmadı
Vuslat Doğan ve Ali Sabancı ayrıldı: Birbirimizden maddi talebimiz olmadı
Tutuklu avukat Rezan Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu
Rezan Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu
Trabzonspor’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı hediye
Trabzonspor’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı hediye
Pervin Buldan'dan "medya" sözlerine açıklama: Yanlış anlaşıldım, sansür veya başka bir şey kastetmedim
Pervin Buldan'dan "medya" sözlerine açıklama: Yanlış anlaşıldım, sansürü kastetmedim