Bursa’da bariyerlere saplanan otomobil asılı kaldı

Saat 01.00 sıralarında Ankara Yolu Caddesi’nde meydana gelen kazada, 34 TD 6167 plakalı otomobil Mimar Sinan Kavşağı yan yolda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan otomobil yol kenarındaki demir korkuluklara çarpıp parçalayarak 5 metrelik alt geçitte asılı kaldı. Kendi imkanlarıyla kurtulan sürücü olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatırken otomobilin çekici yardımıyla çekildi. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.