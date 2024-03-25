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Bursa’da bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa’da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

Haber Merkezi
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Bursa’da bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi
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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 5 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), seferi de gerçekleştirilemeyecek.