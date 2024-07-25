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Bursa'da belediye meclis üyesine silahlı saldırı

Bursa'da Yenişehir Belediye Meclis Üyesi ve Yenişehir Belediyespor Başkanı Koray Aydın, silahlı saldırıda yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
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Bursa'da belediye meclis üyesine silahlı saldırı
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Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Yenişehir Belediye Meclis Üyesi ve Yenişehir Belediyespor Başkanı Koray Aydın telefonda İ.A. ile tartışmaya başladı. İ.A., Aydın'ı boş bir araziye çağırdı. Burada da tartışma devam ederken, İ.A. Aydın'ı kalçasından ve ayağından silahla vurdu. Vurulan Aydın, kendi imkanlarıyla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne gitti. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

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