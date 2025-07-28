Bursa'da 'benzin döküp ormanı yaktı' iddiasına gözaltı! Kalabalık emniyet önünde toplandı

Bursa Harmancık’ta ormanda görülen 03 HK 184 plakalı şüpheli araç ihbarı üzerine kimliği tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken o araç ise emniyete getirildi.

FETÖ iddiası

Gözaltına alınan kişinin, FETÖ bağlantısı nedeniyle astsubaylıktan ihraç edildiği ve şu anda bir petrol istasyonunda aktif olarak çalıştığı öne sürüldü.

Aracında ve evinde benzin bidonu bulundu

Yakalanan şahsın aracında bir bidon benzin bulundu. Evinde de benzin tespit edildi.

Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. 26 Haziran'dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklanmıştır." dedi.

Halk emniyetin önünde toplandı

Polis ekipleri, emniyet önünde toplanan kalabalığa konu hakkında titiz bir inceleme yapıldığı belirterek dağılmalarını istedi.

CHP'li Hasan Öztürk: Bir pikabın benzin dökerek ateşlediği şeklinde bilgi aldık

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Harmancık'ta yaptığı açıklamada, 6-7 noktada yangının devam ettiğini belirtti. Bu kadar çok bölgede yangın olmasından herkesin şaşkınlık duyduğunu ifade eden Öztürk, "Kışmanlar Kavşağı, burayla hiç alakası olmayan 6-7 köyü etkileyecek bir alanda, bir anda 8-10 ağacı kapsayacak yoğun çam ağacının olduğu yerde yangın başlangıcı ihbarı aldık." ifadelerini kullandı.

Öztürk "Hızlıca müdahale ettik. Ama aldığımız bilgi 03 plakalı bir pikapın orayı benzin dökerek ateşlediği şeklindeydi. Yangına orada müdahale etti, ekipler söndürdü. Ama benzin kokusu da vardı. Jandarmaya da emniyete de gerekli uyarıları yaptık. Maalesef çok noktada başlayan yangın aklımıza kötü şeyler getiriyor. Orada o görgü tanıklarının ifadeleri de bunu doğrular gibiydi. Bu konuda da bilgilendirme yapacağız. Yakından takip ediyoruz." deid.