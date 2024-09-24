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Bursa'da bombalı çanta alarmı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Gemlik ilçesindeki bir köprüde bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Boş çıkan çanta nedeniyle olay yerine sağlık, polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi
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Bursa'da bombalı çanta alarmı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir köprüde bırakılan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı

Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Köprü üzerinde şüpheli durumda olan çantayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı tarafından patlatılan çanta boş çıktı. Öte yandan, tedbiren kapatılan yol trafiğe açıldı.

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