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Bursa'da büyük yangın paniği! Dumanlar her yeri sardı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Haber Merkezi
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Bursa'da büyük yangın paniği! Dumanlar her yeri sardı
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Yiğitler Mahallesi'ndeki OTOSANSİT'te madeni yağ satışı üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm iş yerini kapladı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman parlamaların da görüldüğü yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

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