Bursa'da camide yarı çıplak video çekip şarkı söyledi: Tutuklandı
Bursa'da cami içerisinde yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyleyip bu anları sosyal medyada paylaşan 18 yaşındaki E.Y. tutuklandı.
İl Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yarı çıplak şekilde camide küfürlü şarkı söyleyip bunu sosyal medya platformunda paylaşan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada, sosyal medya hesabının E.Y'ye (18) ait olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatla İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Y'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.