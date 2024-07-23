Bursa'da yangın 4 fabrikaya sıçradı! Evler boşaltıldı, araç girişleri kapatıldı

Çelebi Mehmet Mahallesi'nde kağıt üretimi yaptığı belirtilen fabrika ve yanındaki geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Hammaddeler kısa sürede tutuştu ve alevler büyüdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de alevler çevredeki kağıt, tekstil, köpük olmak üzere 4 fabrikaya sıçradı.

Fabrikaların yanındaki tüm evler de tedbir amacıyla boşaltıldı. Çevik kuvvetin toma araçlarının yanısıra, Tarım Aş'nin sulama tankerleri ve itfaiye ekiplerinin hem karadan hem de 40 metrelik merdivenle havadan müdahalesi sürüyor.

Trafik ekipleri de yoğunluk sebebiyle Vakıfköy'e söndürme ve görevli ekipler haricinde girişi yasakladılar.

"Konutlara sıçram ihtimali kalmadı"

Olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yangın kağıt deposu ve akabinde de yorgan yapılan elyafların olduğu depoya sıçradı. Şu anda elyaf fabrikası haricinde kontrol altına alındı. yangının konutlara sıçrama ihtimali vardı o da şu anda giderildi. Elyaf fabrikasındaki yangın kontrol altına alınmaya çalışırken diğer alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından konutların etkilenmemesi için bir koridor oluşturuldu. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmayan maddi hasarlı bir yangını söndürmek için ekiplerimiz çalışıyor" dedi.