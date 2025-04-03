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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde patlama: 2 işçi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen iki işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
AA
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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde patlama: 2 işçi yaralandı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alaaddinbey Mahallesi Taşlıpare Sokak'ta bir geri dönüşüm tesisinde, sprey tüplerinin istiflendiği makinede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Bu sırada vücutlarında yanıklar oluşan iki işçi yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, ambulansla kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangın dolayısıyla tesiste hasar oluştu. 

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