  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bursa'da göçmenleri izinsiz çalıştıran iki kişi gözaltına alındı
Takip Et

Bursa'da göçmenleri izinsiz çalıştıran iki kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşları küçük beş göçmenin izinsiz çalıştırıldığı tespit edilen iş yerine baskın düzenlendi. Baskında göçmenlere kalacak yer temin ederek çalıştırdığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bursa'da göçmenleri izinsiz çalıştıran iki kişi gözaltına alındı
Takip Et

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, beş göçmen yakalandı, iki kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, Osmangazi'de bir iş yerinde göçmenlerin izinsiz çalıştırıldığı bilgisi üzerine çalışima başlattı.

Araştırmaların ardından adrese düzenlenen baskında, yaşı küçük beş yabancı asıllının çalışma izinlerinin olmadığı belirlendi.

Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenlere kalacak yer temin ederek çalıştırdığı belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

BAFTA adayları bugün açıklanıyor: Hangi yapımlar öne çıkıyor?BAFTA adayları bugün açıklanıyor: Hangi yapımlar öne çıkıyor?Kültür-Sanat
NASA’dan karanlık maddenin evrendeki etkisine dair yeni bulgularNASA’dan karanlık maddenin evrendeki etkisine dair yeni bulgularDünya