Bursa'da göçmenleri izinsiz çalıştıran iki kişi gözaltına alındı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşları küçük beş göçmenin izinsiz çalıştırıldığı tespit edilen iş yerine baskın düzenlendi. Baskında göçmenlere kalacak yer temin ederek çalıştırdığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, beş göçmen yakalandı, iki kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, Osmangazi'de bir iş yerinde göçmenlerin izinsiz çalıştırıldığı bilgisi üzerine çalışima başlattı.
Araştırmaların ardından adrese düzenlenen baskında, yaşı küçük beş yabancı asıllının çalışma izinlerinin olmadığı belirlendi.
Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmenlere kalacak yer temin ederek çalıştırdığı belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.