Bursa'da havai fişek atarak orman yangınına sebep olan dört şüpheli gözaltına alındı

Hava sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaşması ile yurdun birçok yerinden yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

Karabük'te altı gün önce başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, iki mahalle daha tahliye edildi. Bursa'da ise çalışmalar dört gündür devam ediyor. Yüzlerce araç ve binden fazla personelin müdahalesi sürüyor.

Hava fişek yangına sebep oldu

Bursa’da dün gece saat 23:00 sularında Tophane yamaçlarında atılan bir havai fişeğin sebep olduğu yangın korku dolu anlar yaşattı.

Muradiye Devlet Hastanesi'nin karşısındaki alanda bir havai fişeğin yol açtığı yangın kısa sürede kuru otları ve ağaçları tutuşturmasıyla yangın çıktı.

Alevler, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin ve vatandaşların ortak çabasıyla kontrol altına alındı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, havai fişek atarak yangına neden olduğu iddia edilen S.D., A.K., M.B. ve M.A adlı dört şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.