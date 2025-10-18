Bursa'da kanalizasyon çukuru kazarken göçük altında kalan 2 kardeş yaşamını yitirdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yeni yaptıkları evin kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti.

Toprak kayması faciaya yol açtı

Olay, Mudanya ilçesine bağlı Ülkü Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Uysal ve Mehmet Uysal adlı kardeşler, inşa ettikleri iki katlı evin kanalizasyonunu ana gidere bağlamak için çukur kazarken yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

Kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarla göçük altından çıkarılan iki kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.